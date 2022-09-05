Триває сто дев’яносто четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Водночас в акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр” противника.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках противник, задіюючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

У Генштабі зауважили, що, командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.

Ворог також продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Натомість Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. У місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника, в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

“Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та укотре звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро”, – зазначили у пресслужбі Генерального штабу.