На кремлівському «Першому каналі» рекламують концерти «95 кварталу» (відео)

Відео з трансляції опублікував у Facebook блогер Мирослав Олешко.

Олешко розмістив короткий відеозапис рекламного ролика “95 кварталу”, записаного під час ефіру “Першого каналу”. У ролику йдеться про концерти, які планують провести у лютому 2022 року в Німеччині: у Гамбурзі, Берліні, Пфорцгаймі, Фюрті, Ганновері, Оффенбасі, Дюссельдорфі, Вердені.

“95 квартал” Володимира Зеленського рекламується на державному “Першому каналі” Росії. Це кремлівський міжнародний ефір в Німеччині”, — зазначив блогер.

“Торгівля Зеленського на крові? Чи гарні відносини Єрмака з Кремлем за злив спецоперації “Вагнер”?”, — додав він.

Раніше РНБО заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю “СТС Медіа”, що володіє телеканалом “СТС”, а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал “Папік” компанією “Студія “Квартал 95” згаданому російському телеканалу.

Служба безпеки України не розслідує продаж російському каналу “СТС” серіалу “100 000 хвилин разом” виробництва “Студії Квартал 95”. Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії Президента вдалося продати серіал “Папік” російському телеканалу.

На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину.

Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.