Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
5 квітня близько другої години ночі надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, 7 – там горів підземний колектор з електрокабелями різної напруги.
Через велику напруги електричних кабелів пожежники не могли відразу почати гасіння. Для знеструмлення електричних проводів прибули аварійні бригади ДТЕК “Київські електромережі” та КП “Київміськсвітло”.
О 05:14 рятувальникам дозволили приступити до роботи.
Пресслужба ДСНС
О 08:40 загоряння локалізовано, а о 09:33 – ліквідовано.
Ранок в центрі. Шось горить.
Опубліковано Yan Dobronosov Субота, 4 квітня 2020 р.
- У Чорнобильській зоні відчуження 4 квітня виникла лісова пожежа на площі 20 га.