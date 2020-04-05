У Києві на Хрещатику рятувальники всю ніч гасили пожежу в колекторі з електричними кабелями.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

5 квітня близько другої години ночі надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, 7 – там горів підземний колектор з електрокабелями різної напруги.

Через велику напруги електричних кабелів пожежники не могли відразу почати гасіння. Для знеструмлення електричних проводів прибули аварійні бригади ДТЕК “Київські електромережі” та КП “Київміськсвітло”.

О 05:14 рятувальникам дозволили приступити до роботи.

Пресслужба ДСНС

О 08:40 загоряння локалізовано, а о 09:33 – ліквідовано.

Ранок в центрі. Шось горить. Опубліковано Yan Dobronosov Субота, 4 квітня 2020 р.