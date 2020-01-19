Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, нічна температура на Україні буде коливатися від -5 °C до -1 °C.
У північних, західних, центральних і східних областях температура повітря від 0 °C до +2 °C. У Закарпатській, Чернівецькій, а також в Одеській, Миколаївській, Херсконской областях до +4 °C. У Криму також – від +2 °C до +4 °C.
По всій Україні – без опадів.
- Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 січня, в день Хрещення Господнього, по всій території країни збережеться суха й тепла погода.