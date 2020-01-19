Сьогодні, 19 січня, в Україні переважно тепла погода - до +4 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, нічна температура на Україні буде коливатися від -5 °C до -1 °C.

У північних, західних, центральних і східних областях температура повітря від 0 °C до +2 °C. У Закарпатській, Чернівецькій, а також в Одеській, Миколаївській, Херсконской областях до +4 °C. У Криму також – від +2 °C до +4 °C.

По всій Україні – без опадів.