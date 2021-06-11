В США на круїзному лайнері Celebrity Millennium, де 95% пасажирів було повністю вакциновано проти COVID-19, двоє все одно захворіли на коронавірус.

Інформацію підтвердили в пресцентрі оператора Royal Caribbean.

Двоє пасажирів, які отримали позитивні результати тесту на коронавірус, жили в одній каюті. Тепер вони знаходяться в ізоляції.

В компанії пообіцяли, що відстежать контакти пасажирів, які захворіли, з іншими членами екіпажу та пасажирами. Як відомо, аби потрапити на борт лайнера, гості мали довести, що отримали обидва щеплення проти коронавірусу, або ж показати негативний результат тесту на коронавірус.

Круїз Celebrity Millennium тривав сім днів. Туристи відвідали Арубу, Барбадос та Кюрасао.

На борту було майже 500 туристів. 95% з них повністю вакциновані проти коронавірусу. Туристи з дітьми, в яких поки немає потрібних щеплень, надали негативні результати відповідних тестів.

100% членів екіпажу мали по обидва щеплення проти коронавірусу.

За рекомендацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) 98% екіпажу та 95% пасажирів мають бути повністю вакциновані.

Компанія Celebrity також отримала дозвіл на перший рейс з США їх найбільшого лайнера Celebrity Edge. Круїз заплановано на 26 червня з Форт-Лодердейла (Флорида).

Тестові круїзи з 20 по 22 червня проведе компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартуватиме з Порт-Маямі. На борту буде 10% можливої кількості пасажирів. Всі присутні мають бути або вакциновані проти коронавірусу, або ж надати докази того, що не хворіють саме зараз.