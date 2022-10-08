Про це повідомили російські пропагандистські видання ТАСС та РИА Новости.
Вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. За інформацією росЗМІ, які посилаються на окупаційну владу півострова, на мосту загорілась цистерна з паливом.
Рух транспорту на мості зупинено повністю. Окупанти готують паромні переправи через Керченську протоку.
Зазначається, що зайнялась цистерна у хвості вантажного потягу, який у цей момент рухався мостом.
Окупаційна влада Криму також повідомила, що поблизу мосту встановлено стоянки з водою та туалетами для автомобілів, які не можуть проїхати мостом.
На фото, які публікують очевидці у соцмережах, помітно, що Кримський міст зазнав серйозних пошкоджень.
Підтвердили пожежу на мосту і в Повітряних силах ЗСУ.
“Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна!”, мовиться у повідомленні.
- За даними ЗМІ, високопоставлені американські військові вважають, що Україна зможе повернути під свій контроль окупований з 2014 року Крим військовим шляхом, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами.