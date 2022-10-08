У тимчасово окупованому Криму окупаційна "влада" відновили рух автотранспорту по Кримському мосту.

Про це повідомив так званий “голова” Криму Сергій Аксьонов.

Наразі рух відновили для легкових автомобілів та автобусів, однак за умови проходження повного огляду транспорту.

Також через кілька годин Керченською протокою почне курсувати паром, який буде переправляти вантажівки.

“Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. На цей момент рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду. Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає йти пором “Керч-2”, — написав Аксьонов.

ДОВІДКА: На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.