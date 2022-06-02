Триває дев’яносто дев’ята доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Росіяни перейшли до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку, водночас ворог продовжив наступ та штурмові дії на Бахмутському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив. Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

На Харківському напрямку активних дій росіяни не проводили. Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають. На цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони.