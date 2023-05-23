Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.
За його словами, Куп’янський напрямок — лідер за обстрілами. Протягом доби росіяни обстріляли його 565 разів різними системами та калібрами. Також було шість авіанальотів та 5 боєзіткнень, в яких було знищено 34 окупантів, 65 поранено та 2 взято в полон.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 22 травня росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.
Внаслідок обстрілів Куп’янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки – 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.
Крім того, Череватий розповів, що голова російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує вивести свої підрозділи з Бахмута. Наразі ніяких ротацій в охопленому боями місті не відбувається, окупанти навпаки посилюються.
- 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.
- За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 7 житлових будинків, є поранені та один загиблий серед мирних мешканців.
- Протягом минулої доби, 22 травня, відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.