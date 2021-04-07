Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час обшуків виявили таємне сховище готівки на квартирі, яку пов'язують із братом голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Конфісковано різної валюти на суму понад 5 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

В Антикорупційному бюро повідомили, що під час обшуків у цій справі виявили документи на ім’я голови Окружного суду та його близького родича, а також велику кількість готівки.

Йдеться, зокрема про 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро (або 997 725 доларів) та 20 фунтів стерлінгів.

Більше деталей правоохоронці не назвали.

Фото: НАБУ

У свою чергу головний редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов повідомив, що безпеку Вовка забезпечував його брат – заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України Юрій Зонтов.

“Вовк обладнав секретне сховище готівки в конспіративній квартирі в скромному будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську (колишня вулиця Івана Кудрі). Квартира оформлена на жінку-адвоката, їй користувалася сім’я Вовка. Заходи безпеки Вовк брав жорсткі, квартиру вдалося обчислити тільки в момент передачі хабара. Національне антикорупційне бюро затримало на передачі хабара Юрія Зонтова – рідного брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка (рідне прізвище глави адмінсуду Вовка – парасольок, він взяв прізвище своєї дружини після шлюбу) “- написав Бутусов.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.