На видання Kyiv Post тиснули генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та депутати від "Слуги народу".

Про це під час відкритої дискусії заявила журналістка видання Анна Миронюк.

“В газеті від 6 листопада минулого року був критичний матеріал про пані Ірину Венедіктову. Цей матеріал викликав невдоволення Генеральної прокурорки. І після виходу цього матеріалу вона викликала до себе головного редактора видання Браяна Боннера. Вона критикувала матеріал, критикувала газету за таку позицію. Вона засуджувала критику на свою адресу і погрожувала піти до суду”, – розповіла журналістка.

Тоді цю ситуацію вдалося якось залагодити.

“Минув рік. Журналісти Kyiv Post знову опублікували критичний матеріал про перебіг реформ та про роботу Генеральної прокурорки, де вони ставили під питання її ефективність. Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила розслідування проти Аднана Ківана, які вона потім закрила. Це я кажу зі слів Браяна Боннера”, – сказала Анна Миронюк.

На відео з 35-ї хвилини

Журналістка зазначила, що Генпрокурорка мала можливість висловитися, вона публікувала колонки в Kyiv Post.

Крім того, журналісти під час написання статей направляли запити до Генпрокуратури із проханням про інтерв’ю.

“Більше того, після першого матеріалу та її тиску на газету, ми увесь час намагались переконати Офіс генпрокурора вийти з великим інтерв’ю та надати можливість журналістам Kyiv Post поставити всі запитання, дати їй можливість висловитися та відповісти на нашу критику. Вона цією можливістю не скористалася”, – сказала Анна Миронюк.

За її словами, редакція опинилася в ситуації, коли на різних рівнях чинився тиск.

“Були певні депутати від “Слуги народу”, які погрожували піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію”, – сказала Анна Миронюк.

Що сталося із Kyiv Post?

Як сповіщалось, український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, засновник “KADORR Group”, який володіє Kyiv Post з 2018 року, розповів про плани перезапуску видання до кінця року чотирма мовами (українською, російською, англійською та арабською) замість однієї, англійської, як було дотепер.

Згодом Ківан офіційно повідомив, що газета закриється “на короткий час”, її буде перезапущено. Він також звільнив усю редакцію.

Тепер власник Kyiv Post повідомив, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє.