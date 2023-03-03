У Бородянці на Київщині виявили тіла ще трьох загиблих внаслідок російської військової агресії. 2 березня правоохоронці ексгумували ці тіла.

Про це #Буквам повідомила волонтерка Тетяна Холодняк.

8 березня минулого року двоє жителів Бородянки поховали трьох загиблих людей. Під час ексгумації та огляду тіл вбитих у Бородянці цивільних виявили особисті речі, які допоможуть ідентифікувати жертв. Знімальна група “Українського свідка” побувала на місці ексгумації та задокументувала процес.

Як повідомив голова поліції Київщини, у березні 2022 року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині ж повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про поховання.

Попередньо жертви загинули від кульових уражень, – заявили у поліції. Наразі правоохоронці проводитимуть подальші експертизи для з’ясування причини смерті та ідентифікації загиблих.

Зараз 197 загиблих на Київщині залишаються ще неідентифікованими, 278 осіб – вважаються зниклими безвісти.