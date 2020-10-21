На Київщині намагалися викрасти доньку скандальної блогерки: зловмисників затримали

У середу, 21 жовтня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора провели спецоперацію та затримали зловмисників, які намагалися викрасти дитину відомої блогерки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора та Нацполіції України.

Поліцейським стало відомо, що злочинне угрупування планує викрасти доньку української блогерки з метою отримання викупу та скоїти збройний напад на конвертаційний центр.

В ході оперативно-розшукових дій слідчим вдалося встановити особи зловмисників. Відомо, що бандити готувалися до викрадення дитини дуже ретельно. Вони орендували будинок для утримання дівчинки та планували отримати за неї 200 тисяч доларів США.

Правоохоронці вирішили запобігти злочину та повідомили батькам про заплановане викрадення. Після цього оперативники інсценували викрадення дитини. Сьогодні в селі Білогородка Київської області членів банди затримали під час передачі грошей.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України. Проведено серію обшуків за місцем проживання фігурантів. Ведуться слідчі дії.

Відомо, що зловмисники намагалися викрасти дитину блогера та телеведучої Альони Лоран. Жінка веде блог про магію та езотерику, а також часто з’являється на різноманітних телевізійних шоу.

Лоран підписала документи про нерозголошення деталей спецоперації, проте залишила у своєму мікроблозі в Instagram допис із закликом берегти своїх дітей.

Декілька хвилин тому Лоран підтвердила, що саме її доньку намагалися викрасти.