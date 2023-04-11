Минулого року, після деокупації низки населених пунктів Київської області, правоохоронці виявили понад 1300 тіл вбитих росіянами мешканців. На даний час 195 із них залишаються невпізнаними.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу.

За його інформацією, загалом на Київщині виявлено тіла 1374 цивільних, вбитих російськими армійцями під час окупації у березні 2022 року.

“Одним із головних аспектів роботи поліції Київської області є виявлення тіл загиблих (під час окупації – ред.) громадян. Сьогодні ця цифра становить 1374 особи. Це цивільні, яких було вбито”, – сказав він.

Він зауважив, що 717 із них вбито зі стрілецької зброї. Тобто, більш ніж половина були розстріляні свідомо.

Ще 340 осіб загинули від мінних та осколкових поранень, причино смерті ще 317 осіб не встановлено.

Окрім цього, ще 279 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

“Є інформація про те, що люди перебувають і на території РФ, їх привозили туди примусово, у так званих “евакуаціях”. Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у в’язниці, і нібито росіяни готують собі обмінний фонд”, – повідомив Нєбитов.