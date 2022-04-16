Про це повідомляє The New York Tomes.

Українські війська відбили спробу Росії захопити Київ, і Москва вивела з цього регіону десятки тисяч військ. Відтоді жителі повертаються до міста та області. Однак місцева влада попереджає, що поки що повертатися зарано.

За словами мера Києва Віталія Кличка столиця все ще залишається ціллю для Росії, попри поразку сухопутних сил, які відступили, залишивши за собою спалені танки, власних загиблих військових та сотні мирних мешканців, тіла яких лежали на вулицях Київщини. Цієї п’ятниці у Київській області було знайдено 900 тіл мирних мешканців.

Так виглядають свіжовикопані могили в Ірпені:

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні заявив, що російські війська були вигнані з майже 1 000 сіл та міст по всій Україні. Більшість звільнених населених пунктів зазнали значних пошкоджень під час російської окупації.