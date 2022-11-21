Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Він зауважив, що спочатку власник СТО у Броварах втягнув потерпілого у боргову яму, а після цього змушував працювати безоплатно, утримував у непридатних для життя умовах, забрав документи й телефон. Окрім цього, зловмисник наносив тілесні ушкодження працівникові, позбавляв їжі.
У липні цього року потерпілий спробував втекти від свого рабовласника, проте лиходію вдалось його повернути. Він продовжив експлуатацію, ба більше, змусив чоловіка переписати на нього своє майно.
“Ми провели низку обшуків на СТО, де утримували потерпілого, а також за місцем мешкання зловмисника. Нині його затримано, і він перебуває у слідчому ізоляторі. За фактом торгівлі людьми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі”, – наголосив Нєбитов.
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