Поліція затримала на Київщині зловмисника, який силоміць утримував працівника та змушував його до неоплачуваної праці.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він зауважив, що спочатку власник СТО у Броварах втягнув потерпілого у боргову яму, а після цього змушував працювати безоплатно, утримував у непридатних для життя умовах, забрав документи й телефон. Окрім цього, зловмисник наносив тілесні ушкодження працівникові, позбавляв їжі.

У липні цього року потерпілий спробував втекти від свого рабовласника, проте лиходію вдалось його повернути. Він продовжив експлуатацію, ба більше, змусив чоловіка переписати на нього своє майно.