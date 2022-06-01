Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Він наголосив, що у Київській області посилять контроль за дотриманням комендантської години та закликав не забувати про світломаскувальний режим та не ігнорувати повітряну тривогу.
Кулеба зазначив, що правоохоронні органи ретельніше стежитимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток.
“В області діють диверсійні групи, погрози провокацій нікуди не зникли”, – зауважив голова ОВА.
Він нагадав, що на Київщині діє комендантська година з 23 вечора до 5 ранку. У цей час на вулицях перебувати заборонено.
- Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.
- У Києві та області комендантська година тепер буде розпочатися пізніше. На вулиці відтепер можна виходити з 05:00.
- Також у Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що ворог не планує зупинятися на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, він хоче піти далі. РФ досі планує захопити столицю України та створити нове державне утворення.