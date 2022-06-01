На Київщині посилюють контроль за дотриманням умов комендантської години, котра діє в області з 23 вечора до 5 ранку.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він наголосив, що у Київській області посилять контроль за дотриманням комендантської години та закликав не забувати про світломаскувальний режим та не ігнорувати повітряну тривогу.

Кулеба зазначив, що правоохоронні органи ретельніше стежитимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток.

“В області діють диверсійні групи, погрози провокацій нікуди не зникли”, – зауважив голова ОВА.

Він нагадав, що на Київщині діє комендантська година з 23 вечора до 5 ранку. У цей час на вулицях перебувати заборонено.