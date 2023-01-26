Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Telegram.
Зазначається, що в області залучені сили протиповітряної оборони. У відомстві попросили не ігнорувати небезпеку та не знімати роботу ППО.
“На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку — залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо. Віримо в наших воїнів!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 26 січня у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.
- Протягом повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України ліквідували 123 860 російських окупантів. Водночас протягом минулої доби, 18 січня, знищено 780 військових РФ.
- У ніч на 26 січня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Всі БПЛА було знищено Повітряними силами.