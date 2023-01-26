Вранці 26 січня на території Київської області працюють сили протиповітряної оборони на тлі ракетної атаки з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Telegram.

Зазначається, що в області залучені сили протиповітряної оборони. У відомстві попросили не ігнорувати небезпеку та не знімати роботу ППО.

“На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку — залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо. Віримо в наших воїнів!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 26 січня у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.