Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України виявили на території Київщини зброю та боєприпаси, які залишили російські загарбники.

Про це повідомила Національна поліція України.

Під час роботи на деокупованій території правоохоронці знайшли поблизу Ворзеля, що на Київщині, покинуту ворогом зброю. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби.

Під дерев’яними балками бліндажа окупантів співробітники правоохоронних органів виявили: патрони калібру 5,45 та 7,62, більш як 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.

У зв’язку з термічним та механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу. Натомість боєприпаси, які придатні до використання, поліціянти передали українським захисникам.