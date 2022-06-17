Про це повідомила Національна поліція України.
Під час роботи на деокупованій території правоохоронці знайшли поблизу Ворзеля, що на Київщині, покинуту ворогом зброю. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби.
Під дерев’яними балками бліндажа окупантів співробітники правоохоронних органів виявили: патрони калібру 5,45 та 7,62, більш як 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.
У зв’язку з термічним та механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу. Натомість боєприпаси, які придатні до використання, поліціянти передали українським захисникам.
- Нагадаємо, що станом на початок 114-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема протягом минулої доби, 16 червня, українська авіація завдала ударів по скупчення окупантів у Херсонській області.
- Під час бойових дій за Маріуполь загинули щонайменше 1348 мирних мешканців, серед них – 70 дітей.
- Також 322 дитини загинуло та понад 581 поранено через військову агресію російських окупантів.