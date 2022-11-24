Тривають роботи з нарощування фортифікаційного обладнання районів та рубежів оборони міста Київ та Київської області за допомогою довготривалих вогневих споруд.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України.

У повідомленні зазначається, що нарощення укріплень здійснюється на основних шляхах імовірного висування ворога з урахуванням досвіду початку широкомасштабного вторгнення. Відтак, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

Загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих зі спеціального армованого бетону.

Така конструкція сприяє ефективному нанесенню противнику вогневого ураження та безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

“Робота триває. Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені! Разом до Перемоги!”, – наголосили у Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначимо, що раніше у Міноборони повідомляли, що Сили оборони України готуються до можливого вторгнення російських військ з території Білорусі й почнуть вогневе ураження, щойно російські загарбники перетнуть державний кордон.

“Сили оборони України готуються до відбиття можливого вторгнення загарбників з Білорусі. Вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон”, – зазначили в Міноборони.

А також зауважили, що для оборони й відсічі збройній агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби. Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом.