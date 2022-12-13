У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення, що розташований у Боярці особи, які постраждали від російсько-української війни можуть отримати необхідно психологічну допомогу. У такий спосіб, нещодавно діти з різних регіонів України мали "пет-терапію" з собакою Байсом.

Про це повідомляє AP.

Байс — американський пітбультер’єр, який зараз виконує в Україні важливу та делікатну роботу, а саме втішає дітей, травмованих війною. Цього тижня 8-річний пес прибув до реабілітаційного центру на околиці української столиці.

Доки Байс чекав у коридорі, в приміщенні, схожому на шкільний клас із картинами та книжками, за столом сиділи діти, слухаючи Оксану Слєпову, психологиню: “У кого є собака?”, — запитала вона, тоді одночасно піднялися кілька рук, а простір заповнився криками “У мене, мене, мене!”.

Один хлопчик розповів, що його собаку звати Стіч, інший виголосив: “Танк”, додавши, що їх у нього всього п’ять, проте він забув, як звуть всіх улюбленців.

Зазначається, що діти збираються разом у Центрі соціальної та психологічної реабілітації, де люди можуть отримати допомогу впоратися з травматичним досвідом після вторгнення РФ. Співробітники регулярно проводять психологічну терапію для всіх, хто так чи інакше постраждав від війни.

Дарина Кокозей, власниця та вихователька песика, під час терапії попросила дітей підійти по одному, щоби той зробив кілька “трюків”. Понад 30 хвилин Байс дозволяв дітям себе торкатися та обіймати.

За словами психологині, робота з чотирилапими реабілітологами допомагає зменшити стрес, тривогу та підвищити стресостійкість.

Вона спостерігала, як деякі діти бояться гучних звуків, наприклад, коли хтось закриває вікно або коли вони чують шум літака. Деякі падають на підлогу або починають питати, чи є поблизу бомбосховище.

Серед дітей були брат та сестра з Куп’янська, які стали свідками того, як російські солдати увірвалися в їхній дім з автоматами, схопили дідуся, одягли йому на голову мішок і били, розповіла Слєпова: “Кожна дитина по-різному психологічно травмована”, — додала вона.