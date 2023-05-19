У Київські області відбудували міст через річку Таль, який російські загарбники підірвали, відступаючи з Київщини.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мостом, який знаходиться на трасі Київ – Іванків – Овруч, вже проїхав перший автотранспорт. Міст, зокрема, дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою. Це спростить логістику для місцевих мешканців, а також поліпшить доставлення вантажів.

Міст через річку Таль підірвали російські окупаційні війська, відступаючи з Київської області. Всі його конструкції були зруйновані внаслідок вибуху.

Під час підготовки до відбудови проведено обстеження мосту та розмінування території. На його будівництво знадобилося 7 місяців. Активні роботи розпочалися у листопаді 2022 р.

Зазначимо, що це вже другий міст, відбудований у Київській області. Торік повноцінно запрацював ще міст на трасі Київ – Харків – Довжанський. Окрім повноцінної відбудови, упродовж минулого року було зведено ще й 20 тимчасових переправ.

За даними Мінінфраструктури, зараз у Київській області ведуться роботи з будівництва 10 мостів, які були знищені під час бойових дій.