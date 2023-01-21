У Київській області військові провели комплекс тренувальних заходів із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в урбанізованій місцевості.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил Збройних сил України.

За словами командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

Відтак, у навчанні взяли участь підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України.

Сергій Наєв розповів, що командири підрозділів виконували завдання з недопущення захоплення важливого державного об’єкта, застосувавши сили та засоби відповідно до їх призначення.

Також командувач зазначив, що під час тренування було відпрацьовано перелік питань щодо боротьби із засобами повітряного нападу та знищення противника, який намагався здійснити десантування.

Крім цього, командири продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, а також своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.

“Дані тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО. Його ефективність полягає у тому, що кожен підрозділ, кожен військовослужбовець працює задля набуття спроможностей до виконання цілого спектру завдань” – пояснив Сергій Наєв.