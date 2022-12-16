Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його даними, сьогодні через ракетні удари росіян по Україні у Київській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Також у різних районах області руйнувань зазнали дев’ять приватних будинків.
“На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення”, – написав він.
Кулеба також нагадав, що в області діють екстрені відключення електроенергії, а лікарні та інші критичні інфраструктури працюють завдяки генераторам.
“У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла”, – додав він.
Очільник Київщини також наголосив, що в регіоні цілодобово працюють понад 400 “Пунктів незламності”, де є гарячі напої, електрика, Інтернет, тепло.
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