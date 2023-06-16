У Київській області внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ пошкоджень зазнали понад 30 будинків, також постраждало 3 цивільних осіб.

Джерело: МВС України.

Сьогодні, 16 червня, близько 11 години війська РФ розпочали ракетний обстріл України. Низку ракет було випущено на Київ.

Внаслідок ракетних обстрілів у Київській області постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків.

Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.

Загалом під час сьогоднішнього обстрілу російські окупанти випустили по Україні як крилаті, так і балістичні ракети, а також розвідувальні дрони.

Силами та засобами ППО, попередньо, збито 6 балістичних ракет “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”, а також два БпЛА.

Водночас скільки всього було запущено ворожих ракет, поки що не повідомляється.