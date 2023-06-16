Джерело: МВС України.
Сьогодні, 16 червня, близько 11 години війська РФ розпочали ракетний обстріл України. Низку ракет було випущено на Київ.
Внаслідок ракетних обстрілів у Київській області постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків.
Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.
Загалом під час сьогоднішнього обстрілу російські окупанти випустили по Україні як крилаті, так і балістичні ракети, а також розвідувальні дрони.
Силами та засобами ППО, попередньо, збито 6 балістичних ракет “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”, а також два БпЛА.
Водночас скільки всього було запущено ворожих ракет, поки що не повідомляється.
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