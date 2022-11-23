Про це повідомила пресслужба Київської міської військові адміністрації.
“Внаслідок влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у Вишгороді на Київщині окупанти влучили в житловий будинок.
“Зараз ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Маємо підтвердження влучань по об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях. У Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок. Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру. Залишайтеся в укриттях, небезпека не минула”, – написав Кирило Тимошенко.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також підтвердив те, що області є влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.
“Маємо постраждалих серед цивільного населення. Усі необхідні служби та медики вже працюють. Вся область без світла”, – повідомив Олексій Кулеба.
Зокрема, у КМДА повідомили, що столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.
Згодом о 15:08 оголосили відбій повітряної тривоги. Своєю чергою в КМДА повідомили, що столичне метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.
ОНОВЛЕННЯ 15:24. За даними КМДА кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 4 осіб. ” Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці”, – повідомили в КМДА.
ОНОВЛЕННЯ 15:43. У КМДА повідомили про те, що кількість постраждали внаслідок ракетних обстрілів столиці зросла до 9 осіб. “Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці”, – зазначили в КМДА.
- У Києві сталися вибухи. Внаслідок атаки є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів.
- Наразі російська ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.