Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти здійснили масований обстріл всієї території України. На Київщині внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю, три особи загинуло, ще шість постраждало.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військові адміністрації.

“Внаслідок влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у Вишгороді на Київщині окупанти влучили в житловий будинок.

“Зараз ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Маємо підтвердження влучань по об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях. У Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок. Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру. Залишайтеся в укриттях, небезпека не минула”, – написав Кирило Тимошенко.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також підтвердив те, що області є влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.

“Маємо постраждалих серед цивільного населення. Усі необхідні служби та медики вже працюють. Вся область без світла”, – повідомив Олексій Кулеба.

Зокрема, у КМДА повідомили, що столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Згодом о 15:08 оголосили відбій повітряної тривоги. Своєю чергою в КМДА повідомили, що столичне метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.

ОНОВЛЕННЯ 15:24. За даними КМДА кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 4 осіб. ” Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці”, – повідомили в КМДА.

ОНОВЛЕННЯ 15:43. У КМДА повідомили про те, що кількість постраждали внаслідок ракетних обстрілів столиці зросла до 9 осіб. “Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці”, – зазначили в КМДА.