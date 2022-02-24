За даними Міністерства внутрішніх справ України, в Обухівському районі Київської області упав літак Збройних сил України.

Про це йдеться у дописі пресслужби МВС,

Повідомляється, що літак ЗСУ впав між селами Жуківці та Трипілля. Після падіння літак загорівся.

На борту літака перебувало 14 осіб. Унаслідок загоряння літака загинуло 5 людей.

Наразі пожежу ліквідовують 37 осіб та 8 одиниць техніки Держслужби надзвичайних ситуацій.