Про це йдеться у дописі пресслужби МВС,
Повідомляється, що літак ЗСУ впав між селами Жуківці та Трипілля. Після падіння літак загорівся.
На борту літака перебувало 14 осіб. Унаслідок загоряння літака загинуло 5 людей.
Наразі пожежу ліквідовують 37 осіб та 8 одиниць техніки Держслужби надзвичайних ситуацій.
- Нагадаємо, у Києві можуть спостерігатися перебої з екстреними службами 101 і 112, над відновленням мережі вже працюють фахівці. Українців закликати не вірити фейкам.
- Також відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройні сили держави-агресора Російської Федерації нанесли більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.