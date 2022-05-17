В Бучанському районі виявили тіла трьох цивільних, вбитих російськими військовими. Серед яких був один громадянин Чехії. Слідчі знайшли поховання неподалік Макарова.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Загиблі були розстріляні росіянами в різні частини тіла. Поряд із ними виявили розтяжку із гранатою “Ф-1”, яку залишили окупанти.

Громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав, як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв’язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.