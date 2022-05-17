Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Загиблі були розстріляні росіянами в різні частини тіла. Поряд із ними виявили розтяжку із гранатою “Ф-1”, яку залишили окупанти.
Громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав, як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв’язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.
“Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба” — зазначив голова поліції Київської області.
- Нагадаємо, що згідно із супутниковими знімками, у травні кількість місць масових поховань поблизу заблокованого Маріуполя зросла.
- Варто зазначити, що в Ірпені поховали 900 літ мирних мешканців, які загинули внаслідок російської окупації міста.
- Також проаналізовані лондонським некомерційним Центром інформаційної стійкості (CIR) нещодавні супутникові знімки вказують на те, що з початку російської окупації Херсону у місті з’явилось понад 800 нових захоронень.