Про це сповістив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, наразі представники поліції працюють у всіх 180 населених пунктах Київщини, які певний час перебували під російською окупацією. Правоохоронці виявляють тіла людей як посеред вулиць, так і в тимчасових похованнях – більшість із них, як наголосив Нєбитов, померли від вогнепальних поранень.

“Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації російська армія встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, щоб змусити їх працювати на РФ”, – заявив очільник обласної поліції.

Зокрема, уточнив він, у селищі Шевченкове виявили поховання, де виявили тіла закатованих людей. П’ятьох з них вже ідентифікували. Також у поліції не можуть зрозуміти, чому серед вбитих цивільних є люди з білими пов’язками.

“Росіяни під час окупації наших сіл та міст примушували громадян носити білі пов’язки, начебто ця особа була перевірена і тому до неї не ставились так прискіпливо. Тому громадяни, щоб убезпечити себе від пострілів, самі надягали такі пов’язки. Але бачимо, що не завжди це спрацьовувало”, – констатував Нєбитов.