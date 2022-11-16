Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Про це повідомляє Нацполіція Київської області.

За даними правоохоронців, 16 листопада до них звернулась староста села Плесецьке. Вона повідомила, що на території місцевого кладовища виявили тіла 69-річної мешканки села.

Як з’ясували поліціянти, напередодні, під час повітряної тривоги, жінка перебувала на кладовищі, де вшановувала пам’ять свого чоловіка.

Під час масованого обстрілу, коли було збито одну з російських ракет, її уламки впали на жінку, завдавши їй смертельного поранення.

“Поліція Київщини вкотре закликає громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Не ризикуйте своїм життям!”, – закликали правоохоронці.