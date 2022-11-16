Про це повідомляє Нацполіція Київської області.
За даними правоохоронців, 16 листопада до них звернулась староста села Плесецьке. Вона повідомила, що на території місцевого кладовища виявили тіла 69-річної мешканки села.
Як з’ясували поліціянти, напередодні, під час повітряної тривоги, жінка перебувала на кладовищі, де вшановувала пам’ять свого чоловіка.
Під час масованого обстрілу, коли було збито одну з російських ракет, її уламки впали на жінку, завдавши їй смертельного поранення.
“Поліція Київщини вкотре закликає громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Не ризикуйте своїм життям!”, – закликали правоохоронці.
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