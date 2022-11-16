Унаслідок масованого ракетного обстрілу України 15 листопада на Київщині загинула 69-річна жінка. Вона отримала смертельне поранення уламками російської ракети.

Про це повідомляє Нацполіція Київської області.

За даними правоохоронців, 16 листопада до них звернулась староста села Плесецьке. Вона повідомила, що на території місцевого кладовища виявили тіла 69-річної мешканки села.

Як з’ясували поліціянти, напередодні, під час повітряної тривоги, жінка перебувала на кладовищі, де вшановувала пам’ять свого чоловіка.

Під час масованого обстрілу, коли було збито одну з російських ракет, її уламки впали на жінку, завдавши їй смертельного поранення.

“Поліція Київщини вкотре закликає громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Не ризикуйте своїм життям!”, – закликали правоохоронці.