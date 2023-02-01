Працівниця одного з дитбудинків у Фастівському районі Київської області катувала 9-річну дівчинку.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його даними, вихователька дитячого будинку проявляла “нелюдську жорстокість” до однієї з вихованиці закладу. Зокрема жінка відверто катувала 9-річну дівчинку.

“На тілі малолітньої виявили січені рани. Найгірше те, що такі огидні методи “виховання” у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше”, – зауважив Нєбитов.

Він додав, що всіх 19 вихованців цього дитбудинку вилучили та перевели до медзакладу для проведення обстежень і з’ясування усіх подій.

“Зараз 51-річна уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд. За побої і знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі”, – резюмував Нєбитов.