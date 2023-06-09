Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу.

За порушення комендантської години законом передбачено відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану. Перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

“Звертаюся також до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області. Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність”, – наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.