Поліція Київської області затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річного хлопця.

Джерело: Нацполіція Київщини

У Броварах 46-річного масажиста затримали за підозрою у зґвалтуванні 15-річного хлопця.

За даними слідства, затриманий на території оздоровчо-реабілітаційного центру вчинив сексуальне насильство відносно 15-річного хлопчика.

Про інцидент в поліцію повідомила матір, яка дізналася від сина.

“Правоохоронці встановили, що підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедури масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру”, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліціянти затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи [ч. 3 ст. 152 ККУ]. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.