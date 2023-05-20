У Київській області поліціянти затримали групу підлітків, яких підозрюють у фізичному та сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

Джерело: Поліція Київської області

Сексуальне та фізичне насильство щодо 11-річної дівчинки було вчинено в одному із сіл Фастівського району.

Підлітки запросили потерпілу в гості, де після вживання спиртного вдались до насильства над дівчинкою.

Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчиняв насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць.

19 травня потерпіла розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції.

Правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини.

Правоохоронці повідомили, що всіх підозрюваних затримано. Вони поміщені до ізолятора тимчасового утримання.

Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

За фактом зґвалтування слідчі Фастівського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.