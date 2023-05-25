Джерело: речник Сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону.

За його словами, в області відбувається рух техніки із залученням особового складу. Також на півночі Київщини можна було чути вибухи та стрілянину через відпрацювання практичних дій військовослужбовцями.

Крім того, на території Київської області розгорнули додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи.

Фітьо зауважив, що метою таких навчання є підтвердження рівня навчання українських підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на зміну поточної ситуації та організація взаємодії між всіма складовими Силами оборони.