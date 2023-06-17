Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Завдяки новому мосту відкрито рух через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка. Це дало можливість відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом.
Будувати об’єкт довелося фактично заново. Оскільки у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині 50-метровий міст був знищений.
Зруйновані конструкції розібрали, а замість них звели нові. Відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.
У відомстві зазначили, що Мініінфраструктури разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України відбудувало вже третій міст на Київщині. Всього через російську збройну агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди.
Наразі триває будівництво ще 25 мостів в різних регіонах України.
- У Чернігівській області відкрили рух мостом через річку Замглай, відбудованим після його знищення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
- Україна спільно з Молдовою планують збудувати прикордонний мостовий перехід через Дністер. Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).