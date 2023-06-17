У Київській області відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ. Відтак, завдяки новому мосту відновлено пряме сполучення між Фастовом та Києвом.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Завдяки новому мосту відкрито рух через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка. Це дало можливість відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом.

Будувати об’єкт довелося фактично заново. Оскільки у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині 50-метровий міст був знищений.

Зруйновані конструкції розібрали, а замість них звели нові. Відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.

У відомстві зазначили, що Мініінфраструктури разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України відбудувало вже третій міст на Київщині. Всього через російську збройну агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди.

Наразі триває будівництво ще 25 мостів в різних регіонах України.