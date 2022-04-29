Президент України Володимир Зеленський розповів, що правоохоронці знайшли ще одну братню могилу на території Київської області, де поховано близько 900 мирних мешканців.

Про це він заявив в інтерв’ю для польських ЗМІ.

Зеленський сказав, що росіяни знищують сліди своїх злочинів. Зокрема спалюють людей у пересувних крематоріях та ховають тіла. Попри те, що частина трупів була спалена, слідчі продовжують знаходити нові могили.

“Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей – ми ж не знаємо скільки!”, — зазначив Зеленський.

Також українська влада підрахувала, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Президент наголосив, що українська прокуратура й правоохоронці знайдуть та засудять усіх російських військових, які причетні до злочинів проти цивільного населення.