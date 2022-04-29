Про це він заявив в інтерв’ю для польських ЗМІ.
Зеленський сказав, що росіяни знищують сліди своїх злочинів. Зокрема спалюють людей у пересувних крематоріях та ховають тіла. Попри те, що частина трупів була спалена, слідчі продовжують знаходити нові могили.
“Скільки людей загинуло – ніхто не знає. Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей – ми ж не знаємо скільки!”, — зазначив Зеленський.
Також українська влада підрахувала, що близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.
Президент наголосив, що українська прокуратура й правоохоронці знайдуть та засудять усіх російських військових, які причетні до злочинів проти цивільного населення.
- Водночас жителі Маріуполя з настанням тепла ризикують опинитися в додатковій небезпеці. Через вищу температуру повітря у місті підвищуються ризики захворіти на холеру, дизентерію та кишкову паличку.
- Зокрема російські солдати під час окупації населених пунктів Київщини активно вивозили звідти людей, аби потім обмінювати їх на своїх військовополонених. Загальна кількість викрадених українців сягнула близько 200 осіб.
- На супутникових знімках на території цвинтаря в тимчасово окупованому російськими військовими селищі Старий Крим виявили вириті траншеї. Це вже третя братська могила поблизу Маріуполя. Попередні виявили у селах Мангуш та Виноградне.