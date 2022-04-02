У районі села Гута Межигірська на Київщині 1 квітня поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Він зник на лінії фронту і востаннє виходив на зв'язок ще 13 березня.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як відомо, Максим Левін у супроводі Олексія Чернишова, відправились у Гуту Межигірську документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину, пішли в бік села Мощун і з того часу на зв’язок більше не виходили. Пізніше стало відомо, що у тому районі розпочалися інтенсивні бойові дії.

За попередньою інформацією Гененральної прокуратури України, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці ЗС РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлені.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний “Київ-98”. Після школи здобув освіту за фахом “інженер компʼютерних систем” у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов’язані з війною в Україні. Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014, у розпал Революції Гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.