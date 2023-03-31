Про це повідомляє пресслужба поліції у Facebook.
Зазначається, що всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком “пошук вибухових речовин і зброї.
“Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок”, — зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Чотирилапих після додаткового навчання залучатимуть до спецоперацій на території Київської області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення та зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Зауважимо, що вівчарок передали з Нідерландів за сприяння фонду Говарда Баффета, який раніше передав кінологам області чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.
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