31 березня до кінологічного центру в Київській області прибули 11 собак, які раніше навчалися в Нідерландах шукати вибухівку. Серед них: 9 бельгійських вівчарок малінуа і 2 німецькі вівчарки.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Facebook.

Зазначається, що всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком “пошук вибухових речовин і зброї.

“Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок”, — зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Чотирилапих після додаткового навчання залучатимуть до спецоперацій на території Київської області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення та зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Зауважимо, що вівчарок передали з Нідерландів за сприяння фонду Говарда Баффета, який раніше передав кінологам області чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.