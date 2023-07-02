В одному з закладів у Київській області стався інцидент через те, що співали пісні країни-агресора. Одна з відвідувачок обурилася на чоловіка із жінкою через виконання треку російського виконавця.

Джерело: Поліція Київської області.

Скандал виник у селі Погребі. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, але вони відреагували агресивно.

За даними офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана (позивний “Штірліц”), двоє людей виконували пісню Григорія Лепса. Після зауваження жінку, яка попросила перестати співати російського виконавця, адміністрація закладу вигнала.

“Ви заважаєте моєму закладу. Вийдіть”, — каже жінці адміністраторка.

За його словами, пізніше сталася бійка, але офіційно поліція не писала про цю інформацію.

Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили і задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол (ч. 1 ст. 155 КУпАП).