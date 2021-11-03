На іспанському острові Ла-Пальма, де вже понад місяць триває виверження вулкана Камбре-В'єха, стався новий землетрус магнітудою 5 балів.

Про це повідомив Національний географічний інститут Іспанії (IGN).

Виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває і зараз потужніше, ніж будь-коли. Після обвалення кратеру потужні річки лави покривають все більше нових територій.

А сьогодні, 3 листопада, там знову стався землетрус. Так, о 7:27 за місцевим часом зафіксували підземні поштовхи.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 35 км поблизу муніципалітету Вілья-де-Масо. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 5,0. Інформація про потерпілих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.