Про це повідомив Національний географічний інститут Іспанії (IGN).
Виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває і зараз потужніше, ніж будь-коли. Після обвалення кратеру потужні річки лави покривають все більше нових територій.
А сьогодні, 3 листопада, там знову стався землетрус. Так, о 7:27 за місцевим часом зафіксували підземні поштовхи.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 35 км поблизу муніципалітету Вілья-де-Масо. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 5,0. Інформація про потерпілих та руйнування не надходила.
Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.
- 10 жовтня відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана. Внаслідок цього з його схилів почали скочуватися брили розпеченої лави розміром з триповерховий будинок.
- Згодом, 14 жовтня на острові стався найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана.
- Раніше під час виверження на острові Ла-Пальма лава дісталася Атлантичного океану – внаслідок цього в атмосферу виділяються токсичні гази.