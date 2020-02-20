Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Раніше стало відомо, що коронавірусом на борту лайнера заразився кожен шостий. Таким чином, число тих, хто заразилися, сягнуло 621.

За словами японського професора інфекційних захворювань з університету Кобе Івата Кентаро, який працював в групі медиків на Diamond Princess, карантинні заходи там не було дотримано належним чином. Зокрема, на борту не було жодного медика-інфекціоніста, а велика частина медперсоналу навіть не носила захисних масок. Незважаючи на заборону залишати каюти, заражені вільно гуляли і не реагували на прохання медперсоналу повернутися в каюту, щоб не наражати на небезпеку зараження інших пасажирів.

Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. Вчора його покинули перші пасажири, які не були заражені. Сьогодні планують відпустити ще 500.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.