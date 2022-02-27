На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі

Після влучення російською ворожою ракетою в місце заховання ядерних відходів радіаційний фон на лівому березі столиці України залишається у нормі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Станом на 7:00 у м. Києві на лівому березі зафіксовано показник радіаційного фону 0,14-0,16 мкЗв/годину при нормі 0,26 мкЗв/годину

Водночас у КМДА попросили громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що сьогодні ворожі ракети влучили в пункт заховання ядерних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Цієї ночі Київ бомбардували зенітним та ракетним озброєнням. Внаслідок чого один зі снарядів влучив у пункт заховання радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Раніше джерело #Букв із розвідки повідомило, що окупанти прагнуть екологічної катастрофи в Україні. Зокрема, вчора вдень над Чорнобильською атомною електростанцією була імітація повітряного бою.