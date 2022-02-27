На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Станом на 7:00 у м. Києві на лівому березі зафіксовано показник радіаційного фону 0,14-0,16 мкЗв/годину при нормі 0,26 мкЗв/годину
Водночас у КМДА попросили громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що сьогодні ворожі ракети влучили в пункт заховання ядерних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.
Цієї ночі Київ бомбардували зенітним та ракетним озброєнням. Внаслідок чого один зі снарядів влучив у пункт заховання радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.
Раніше джерело #Букв із розвідки повідомило, що окупанти прагнуть екологічної катастрофи в Україні. Зокрема, вчора вдень над Чорнобильською атомною електростанцією була імітація повітряного бою.
- Також Цієї ночі окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза. Невідомо, які об’єкти стануть їх цілями наступного разу. Щоб знати, що робити у випадку аварії на хімічних об’єктах, Держспецзв’язку розробили детальну інструкцію для громадян.
- 25 лютого, у зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.
- Наразі російські та українські війська борються за контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Західні військові аналітики стверджують, що захоплюючи Чорнобиль, Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви та перевалки російських військ, до Києва.