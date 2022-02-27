10:41 Звернення Зеленського до білорусів: Мінських переговорів не буде
06:20 Збройні сили України та Росії – це Давид і Голіаф. Порівняння військ двох країн від експертів
05:50 Партія «ОПЗЖ» виступає за мирний процес і виключає Киву з фракції
05:30 У Харкові ворог атакує житлові квартали: унаслідок попадання снаряду загинула жінка
05:10 Критики Путіна закликають бойкотувати російську горілку
04:52 Китай не поспішає допомагати Росії ухилитися від західних санкцій – Reuters
04:26 Резерви територіальної оборони збільшилися до 37 тисяч
04:19 Російські снаряди влучили в пункт захоронення радіоактивних відходів
03:40 ЄС заморозить активи Центрального банку РФ
03:02 Що робити у разі аварій на хімічних об’єктах? 
02:00 У Василькові горить нафтобаза – радять зачиняти вікна
01:54 Україна закриває кордон з РФ та Білоруссю
01:25 Російське вторгнення наштовхується на жорсткий опір – американські чиновники
01:19 За нанесення мітки для коректування вогню – до 15 років
00:37 Meta забороняє монетизацію російським державним ЗМІ
00:20 Окупанти убивають мирне населення: у Сумах внаслідок ворожого обстрілу будинку є загиблі та поранені
00:05 Українські війська сповільнили просування Росії до Києва, західні чиновники попереджають про «довгу боротьбу»

26 лютого

22:44 «Разом вистоїмо» – Кличко звернувся до українців
22:04 У Міноборони створили телефонну гарячу лінію для «російських матерів»
21:17 Росія «не надто потребує» дипломатичних зв’язків із Заходом – Медведєв
20:37 Оперативна інформація: ворог продовжує зазнавати втрат
20:26 В Instagram розпочали маркування акаунтів російських державних ЗМІ

На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі

Після влучення російською ворожою ракетою в місце заховання ядерних відходів радіаційний фон на лівому березі столиці України залишається у нормі.

Неділя, 27 лютого 2022, 10:18
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Станом на 7:00 у м. Києві на лівому березі зафіксовано показник радіаційного фону 0,14-0,16 мкЗв/годину при нормі 0,26 мкЗв/годину

Водночас у КМДА попросили громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що сьогодні ворожі ракети влучили в пункт заховання ядерних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Цієї ночі Київ бомбардували зенітним та ракетним озброєнням. Внаслідок чого один зі снарядів влучив у пункт заховання радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Раніше джерело #Букв із розвідки повідомило, що окупанти прагнуть екологічної катастрофи в Україні. Зокрема, вчора вдень над Чорнобильською атомною електростанцією була імітація повітряного бою.

Теги: КМДА, Київ, лівий берег Києва, Об’єднання Радон, радіація, російська агресія

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook