Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що ситуація з електропостачанням лівого берега Києва поліпшується.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії, маючи на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі.

Всі працюють максимально злагоджено на результат, запевни він.

“Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх”, – йдеться у дописі.

Також Коваленко зауважив, що попереду потепління, і це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно.

Раніше Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень. Тривають аварійні відключення.

Водночас станом на 8 грудня через пошкодження під час російських ракетних ударів по електростанціях та високовольтній мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Довідка. 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.