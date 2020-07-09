Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

Голова ОДА Сергій Гайдай наголосив, що трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.

“Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру із загрозою поширення і набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня”, – заявив очільник області.

Він також дав низку доручень по оцінці втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету. Зокрема, мають бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мають прописку в постраждалих будинках.

Також було доручено забезпечити підвезення дітей, у четвер, 9 липня здавати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, в Сєвєродонецьку та Новоайдарі.

Водночас за словами начальника обласної ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози поновлення пожежі не вбачається. Лісова охорона постійно обходить територію і контролює ситуацію.