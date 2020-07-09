Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.
Голова ОДА Сергій Гайдай наголосив, що трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.
“Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру із загрозою поширення і набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня”, – заявив очільник області.
Він також дав низку доручень по оцінці втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету. Зокрема, мають бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мають прописку в постраждалих будинках.
Також було доручено забезпечити підвезення дітей, у четвер, 9 липня здавати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, в Сєвєродонецьку та Новоайдарі.
Водночас за словами начальника обласної ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози поновлення пожежі не вбачається. Лісова охорона постійно обходить територію і контролює ситуацію.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай просить уряд визнати масштабні пожежі в області надзвичайною ситуацією державного рівня.
- Президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.
- Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.
- Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі в Луганській області.
- Пожежа в Луганській області могла початися через обстріл бойовиків.