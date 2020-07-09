У Луганській області через лісові пожежі визначено надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

Голова ОДА Сергій Гайдай наголосив, що трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.

“Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру із загрозою поширення і набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня”, – заявив очільник області.

Він також дав низку доручень по оцінці втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету. Зокрема, мають бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мають прописку в постраждалих будинках.

Також було доручено забезпечити підвезення дітей, у четвер, 9 липня здавати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, в Сєвєродонецьку та Новоайдарі.

Водночас за словами начальника обласної ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози поновлення пожежі не вбачається. Лісова охорона постійно обходить територію і контролює ситуацію.