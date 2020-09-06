На Луганщині шукають двох військовослужбовців, які зникли під час гасіння пожежі біля Верхньоторецького.

Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

“Станом на ранок [6 вересня] ліквідовано вогонь поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають”, – йдеться у повідомленні.

Впродовж останньої доби вдалось ліквідувати пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Рятувальники спільно з військовими продовжують гасити пожежу поблизу Луганського.

ДСНС повідомляє, що станом на ранок 6 вересня відкритий вогонь є біля села Лобачеве. Загрози населеному пункту немає. Рятувальники створили 12 мінералізованих смуг для захисту місцевого газорозподільного пункту.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки.