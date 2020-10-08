Станом на ранок 8 жовтня в Луганській області ліквідовано всі осередки масштабних пожеж, які виникли в регіоні 30 вересня та 1 жовтня.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані. Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території області”, – зазначається в повідомленні.

Гасіння пожеж у природних екосистемах на території Луганської області тривало протягом тижня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Там у зону ураження потрапили 32 населених пункти.

Основні зусилля ДСНС були спрямовані на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільної станції на околиці с. Олександрівка.

Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не було допущено розповсюдження вогню до населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб.

“Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи – причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС)”, – сказано в повідомленні.

Інформація щодо знищення та пошкодження житлових будинків, а також об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах.

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За попередніми оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.