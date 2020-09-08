Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Локалізувати пожежу вдалося ще до ранку понеділка.
“7 вересня пожежі осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.
На місці залишилися чергувати співробітники ДСНС з технікою.
Також в Луганській області ліквідували загоряння сухої трави і лісових насаджень, яке сталося 4 вересня на кордоні Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.
Для чергування на на місцях ліквідованих осередків пожеж залучено 26 чоловік особового складу та 6 одиниці техніки ДСНС.
- Під час ліквідації пожежі в Луганській області загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти.