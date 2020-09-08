У Луганській області в Новоайдарському районі завершили гасіння лісової пожежі, яка розпочалася 2 вересня.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Локалізувати пожежу вдалося ще до ранку понеділка.

“7 вересня пожежі осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

На місці залишилися чергувати співробітники ДСНС з технікою.

Також в Луганській області ліквідували загоряння сухої трави і лісових насаджень, яке сталося 4 вересня на кордоні Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.

Для чергування на на місцях ліквідованих осередків пожеж залучено 26 чоловік особового складу та 6 одиниці техніки ДСНС.