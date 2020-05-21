В районі селища Трьохізбенка Луганської області загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Луганської області у Facebook.

“На Луганщині загинув комбат Сергій Губанов. Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Луганськ-1″ отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася 20 травня близько 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю.