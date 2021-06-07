В Сєвєродонецьку, що на Луганщині, затримали завербованого ФСБ РФ громадянина України, який готував терористичний акт з ліквідації українського військового розробника.

Про це повідомили в Службі безпеки та Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, затриманий громадянин України проходив військову службу у лавах так званої “народної міліції ЛНР”. З 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Виконуючи завдання кураторів, чоловік намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова. Цікавили його новітня військова техніка, програми розробок використання безпілотних літальних апаратів. Одного з його спільників у цьому затримали в лютому.

Останнім часом затриманий, приїхавши з території РФ до Сєвєродонецька, займався підготовкою до теракту. Отримавши зазделегідь підготований кураторами вибуховий пристрій, він планував закласти його до автомобіля керівника згаданого інституту. Саме в цей момент його й було затримано.

“Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері)”, — зазначили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.